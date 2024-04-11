Николаев, Украина, 11 апреля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Удар зафиксирован в селе Михайло-Ларино Николаевской области Украины, в двух районах нарушено электроснабжение. Об этом сообщил 11 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«По другим сообщениям, был повтор в Михайло-Ларино, где вчера погасили распределительную станцию и Баштанский со Снигирёвским районами остались без света», — сказал Лебедев «РИА Новости».

Он отметил, что украинские средства ПВО работали в основном в районе аэропорта Кульбакино и Николаевского авиаремонтного завода (НАРП).

Как сообщало ИА Регнум, накануне Лебедев проинформировал об ударе российских военных по энергосистеме Николаева. Прилёт зафиксировали в селе Михайло-Ларино к востоку от областного центра. Была поражена подстанция, из строя вышли трансформаторы и распределительные устройства на 330 кВ. Возникли перебои с электричеством. В самом Николаеве ночью работала система ПВО.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.