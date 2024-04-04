Москва, 4 апреля, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Россия сделает политические выводы по итогам расследования теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Нужно чётко и выверенно идти путём установления истины. И на основе фактов делать соответствующие уже политические выводы», — заявила дипломат.

Как отметила официальный представитель российского МИД, помимо выводов, которые нужно будет сделать в сфере правоохранительных органов и судебной власти, политические выводы также должны быть сделаны.

При этом Захарова пообещала тщательность и выверенность в расследовании теракта в «Крокусе», чтобы истинные виновники произошедшего не смогли опровергнуть свою причастность.

Вечером 22 марта террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 145 человек, более 500 пострадали. Как стало известно 3 апреля, количество детей, погибших при теракте в «Крокусе», увеличилось до шести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Четверых исполнителей теракта арестовали. Позднее в СИЗО отправили еще пятерых соучастников. Басманный суд Москвы 1 апреля арестовал десятого фигуранта дела.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте подтверждают украинский след. Следствие располагает подтверждёнными данными о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты.

В российском МИД также заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России. В Службе внешней разведки 1 апреля заявили, что в подготовке терактов на территории России Киеву помогает американская разведка. Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД 2 апреля заявил, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев 3 апреля указал на то, что России навязывают, что теракт в «Крокусе» совершили исламисты. Он отметил, что следы теракта ведут к украинским спецслужбам, но известно, что Киев полностью контролируется США. Министр обороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню 3 апреля заявил, что Россия располагает сведениями об украинском следе в организации теракта. Расследование теракта доведут до конца, а все виновные понесут наказание, добавил он.