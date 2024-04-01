Москва, 1 апреля, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта угловного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоду до 22 мая.

Кадр из видео

«Суд постановил ходатайство следователя СК удовлетворить, избрать Юсуфзоде меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая», — огласила решение судья Наталия Дударь.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Об этом попросил следователь, ссылаясь на тайну следствия и интересы участников процесса.

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Из данных на сайте суда следует, что обвиняемый уже задерживался в марте. Пресненский суд его тогда арестовал на 12 суток, так как он оказался сопроситвление полиции при задержании. Впоследствии он стал фигурантом дела о теракте, ему предъявлено обвинение по соответствующей статье.

По данным СК, Якубджони Юсуфзода за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил другим фигурантам деньги «для обеспечения проживания террористов». Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после атаки на «Крокус». Таким образом, всего в деле сейчас 10 обвиняемых, всем им вменяют совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.

По последним данным в результате теракта в «Крокусе» 22 марта погибли 144 человека, пострадал 551 человек. Все четверо непосредственных исполнителей теракта арестованы, ещё пять человек, как полагает следствие, являются соучастниками, их тоже отправили под арест. Следственном комитете заявили, что показания задержанных 12 фигурантов дела о теракте говорят о связи боевиков с украинскими националистами.