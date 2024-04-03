Москва, 3 апреля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Выгораживание Западом Киева никак не повлияет на объективность расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 3 апреля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Она подчеркнула, что пока рано делать окончательные выводы.

«Но о многом говорит тот факт, что США и другие страны Запада в первые минуты трагедии, когда ещё буквально, что называется, не смолкли выстрелы, на полную мощность включили свой пропагандистский аппарат и начали активно выгораживать Украину. На воре, что называется, и шапка горит», ― подчеркнула спикер Совфеда.

По её словам, причины такой спешки очевидны. При этом Матвиенко подчеркнула, что кампания Запада по прикрытию Украины никак не повлияет на объективность расследования.

«Вся правда будет установлена и обнародована», ― заверила председатель Совфеда.

Она добавила, что власти страны будут свято хранить память о жертвах трагедии и делать всё, чтобы она больше никогда не повторилась.

Как сообщало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» в Красногорске вечером 22 марта. В результате нападения погибли 144 человека, в том числе пятеро детей. Ещё 551 человек пострадал. 3 апреля уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что количество детей, погибших при теракте, увеличилось до шести.

По делу о теракте в «Крокусе» арестовали десять подозреваемых, в том числе четверых непосредственных исполнителей.

Белый дом поспешил заявить, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. При этом администрация США утверждала, что не располагала информацией о подготовке этой атаки.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 22 марта возмутилась из-за того, что Вашингтон делает заявления в разгар трагедии в «Крокус Сити Холле» о непричастности к ней Украины. Она подчеркнула, что если у США всё же нет данных о случившемся, то и нет права защищать какие-то силы.

Дипломат уверена, что никто не поверит словам Соединённых Штатов Америки о том, что Киев непричастен к теракту, поскольку в 2013–2014 годах Запад аплодировал экстремистам на Украине.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) заявили, что Вашингтон выгораживает ответственных за теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», а администрация президента США Джо Байдена активизирует работу для формирования искажённой картины атаки.