Москва, 26 марта, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Никто не поверит словам Соединённых Штатов Америки о том, что Киев непричастен к теракту, поскольку в 2013–2014 годах Запад аплодировал экстремистам на Украине. Об этом заявила журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

МИД РФ

«Сейчас Вашингтон говорит, что якобы Украина не при чём. А кто им поверит, когда в 2013–2014 годах именно Вашингтон, именно Британия, именно Германия, Брюссель, Париж, Варшава, все прибалтийские страны аплодировали, раздавали деньги, кто сколько мог, печеньки и так далее тем, кто забрасывал коктейлями Молотова такие же гражданские здания, инфраструктуру в центре Киева», — рассказала она.

Как передавало ИА Регнум, ещё вечером 22 марта Мария Захарова возмутилась из-за того, что Вашингтон делает заявления в разгар трагедии в «Крокус Сити Холле» о непричастности к ней Украины. Она подчеркнула, что если у США всё же нет данных о случившемся, то и нет права защищать какие-то силы.

Позже российский дипломат заявила, что Киев осуществляет системную террористическую деятельность против россиян на протяжении последних лет. Она напомнила о планомерных обстрелах ВСУ жилых кварталов, в том числе детских садов, школ, лечебных учреждений, атаках на значимые российские объекты гражданской инфраструктуры.