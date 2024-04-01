Москва, 1 апреля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Россия направит Украине отдельную ноту в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Однако до этого свою работу должны завершить правоохранители. Об этом 1 апреля в эфире «Первого канала» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Дипломат пояснила, что в ранее направленной Россией ноте в адрес Украины относительно претензий по ряду международных конвенций о борьбе с бомбовым террором и финансированием терроризма нет требований по теракту в «Крокус Сити Холле».

Однако, добавила Захарова, если российские следователи придут к выводу о причастности к нему Украины, Москва направит Киеву новую ноту.

«По мере появления новой информации о возможном участии, свершившемся участии, планировавшемся участии украинских спецслужб, возможно, ещё раз подчеркну, и в других террористических актах дополнительно эта информация будет направлена нотой в качестве новой межгосударственной досудебной претензии», ― уточнила представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта в МИД заявили, что Россия потребовала от киевского режима немедленно прекратить поддержку террористической деятельности в любой форме. Также Украина должна выдать виновных и возместить ущерб, причинённый жертвам терактов, организованных и проведённых при её участии.

В министерстве подчеркнули, что нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечёт её международно-правовую ответственность.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее заявил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

Следственный комитет 28 марта сообщил, что получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. Ведомство отметило, что у следствия есть подтверждённые данные о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты.

Глава киевского режима Владимир Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос журналистов о причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Депутат Государственной думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев предположил, что организаторы теракта в концертном зале могут находиться в Вашингтоне.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. В результате теракта погибли 144 человека, в том числе пятеро детей. Ещё 551 человек пострадал. По данным СК, по состоянию на 30 марта установили личности 134 погибших, по остальным жертвам вооружённого нападения проводят генетические экспертизы.

Силовики задержали 12 участников теракта, всем предъявили обвинения. По ходатайствам следствия суд арестовал девять обвиняемых в теракте, среди которых четверо исполнителей и пятеро предполагаемых соучастников.