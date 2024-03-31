Москва, 31 марта, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Россия требует от киевского режима немедленно прекратить поддержку террористической деятельности в любой форме, заявил 31 марта МИД РФ.

Nikita Dezhurny

Также Украина должна возместить ущерб, причинённый жертвам терактов, которые были организованы и проведены при её участии, отметило ведомство.

«Борьба с международным терроризмом — обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причинённый жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечёт её международно-правовую ответственность», — сказано в заявлении МИД.

Как передавало ИА Регнум, Министерство в своём заявлении также подчеркнуло, что компетентные органы РФ выявили причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», убийствам публицистов Дарьи Дугиной и Максима Фомина (Владлена Татарского), покушению на убийство писателя Захара Прилепина и ряду других терактов. МИД передал властям Украины требования в рамках международных конвенций о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам, в том числе главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. В результате теракта погибли 144 человека. Ещё 551 человек пострадал. Силовики задержали 12 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Исполнителям и пособникам были предъявлены обвинения. Девять фигурантов дела арестованы.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.