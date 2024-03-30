Москва, 30 марта, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Установлены личности 134 погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». По неустановленным проводятся генетические экспертизы, сообщили в Следственном комитете России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ведомстве уточнили, что председатель СК России Александр Бастрыкин 30 марта провёл оперативное совещание и заслушал отчёт следственной группы о ходе расследования уголовного дела о террористическом акте в Красногорске.

«Следователи работают с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах преступления. На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта. По другим, пока неустановленным погибшим, проводятся генетические экспертизы», — говорится в Telegram-канале СК.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» на развлекательный центр была совершена атака террористов. По последним данным, в результате нападения погибли 144 человека. После нападения правоохранители задержали 12 человек, которых позже суд арестовал в качестве обвиняемых в организации теракта.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

30 марта, на девятый день после теракта в Красногорске, у здания «Крокус Сити Холла» прошли траурные мероприятия. На месте стихийного мемориала у «Крокуса» архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома совершил панихиду.

Участие в поминальной службе приняли родственники и близкие погибших в результате теракта, а также представители власти, волонтёры и граждане, пришедшие почтить память жертв трагедии. Жители и гости столичного региона также продолжают нести цветы к стихийному мемориалу.

По данным МИД России, более 250 дипломатов из 130 дипмиссий приняли участие в траурной церемонии у «Крокус Сити Холла».