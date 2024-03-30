Симферополь, 30 марта, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев предположил, что организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут находиться в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт, «Крокус Сити Холл»

«Уверен, следствие ещё назовёт россиянам фамилии киевских организаторов, а потом — и их заокеанских кураторов», — цитирует Ивлева «РИА Новости».

Военный эксперт также пояснил, что как бы Соединённые Штаты ни настаивали на своей версии причастности к теракту в «Крокусе» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кураторы террористического акта «могут оказаться в Вашингтоне, несмотря на их лицемерные соболезнования».

Как сообщало ИА Регнум, делом о теракте в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» занимается управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления Следственного комитета России.

По ходатайствам управления судом были арестованы девять обвиняемых, среди которых четверо исполнителей и пятеро предполагаемых соучастников. Всего задержано 12 человек. Обнаружен и схрон с оружием в одном из хостелов Москвы.

В результате атаки погибли 144 человека. Число пострадавших в «Крокусе» возросло до 382 человек.

Совершившие теракт боевики собирались бежать в Киев за вознаграждением. Об этом сообщил Следственный комитет России.

По данным следствия, по указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего её пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения.

Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.