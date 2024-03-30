Киев, 30 марта, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос журналиста CBS News о причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Кадр из видео Глава киевского режима Владимир Зеленский во время интервью

«Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберёмся», — сказал Зеленский, улыбаясь.

Продолжая интервью, Зеленский выглядел не таким серьёзным, если сравнивать его комментарии представителю телеканала о тяжёлом положении дел на Украине.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» на развлекательный центр была совершена атака террористов.

По последним данным, в результате нападения погибли 144 человека. После нападения правоохранители задержали 12 человек, которых позже суд арестовал в качестве обвиняемых в организации теракта.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

СК проверяет причастность спецслужб Украины к организации теракта, сообщило ведомство 29 марта. Исполнителей преступления координировали через мессенджер Telegram. По указанию координатора террористы после совершения теракта направились к границе с Украиной, в Киеве им обещали выплатить вознаграждение.