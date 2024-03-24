Москва, 24 марта, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Дознаватели привезли подозреваемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 24 марта.

кадр из видео

На видео, опубликованном следственным ведомством, сотрудники спецслужб по одному выводят задержанных из подъехавшего автомобиля и заводят в здание центрального аппарата СК. У предполагаемых преступников завязаны глаза, а руки в наручниках заведены за спину.

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«Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта», ― говорится в сообщении СК.

Следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения для задержанных в виде ареста.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошёл вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько вооружённых боевиков ворвались в здание и открыли беспорядочную стрельбу.

Террористов, подозреваемых в совершении нападения, задержали в Брянской области. Они приехали сюда на автомобиле, чтобы перебраться на Украину. Когда машину остановили, террористы бросились бежать, однако силовики не дали преступникам скрыться.

Силовики опросили всех задержанных. Один из исполнителей теракта 1998 года рождения сообщил, что ему через мессенджер поступило предложение расстрелять людей за сумму в 500 тысяч рублей. Он согласился, получил аванс и оружие.

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что террористы имели контакты на украинской стороне. В ведомстве отметили, что теракт тщательно спланировали, оружие заранее спрятали в тайнике.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Белом доме заявили, что США в марте получили информацию о готовящемся в России теракте и якобы сообщили об этом российской стороне. В то же время в американской администрации сообщили, что Вашингтон не наблюдает каких-либо признаков, указывающих на причастность Украины или украинцев к этому нападению.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это сообщение, осудила Вашингтон за то, что в разгар трагедии американская сторона делает заявления о непричастности кого-либо. При этом она потребовала от США срочно предоставить Россию всю имеющуюся информацию о теракте в Москве, если они располагают такими данными.

По данным СК, число погибших в результате теракта выросло до 137 человек. Минздрав Московской области 24 марта обновил список пострадавших в результате теракта, в нём содержатся имена 154 человек.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта.