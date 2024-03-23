Брянск, 23 марта, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Один из автомобилей, проходивших по ориентировке, остановили в Брянской области, сообщил 23 марта Telegram-канал «112».

Кирилл Каллиников/РИА Новости

В машине находились четыре человека, они бросились бежать, силовики смогли задержать двоих.

«Сейчас с ними работают правоохранители. Говорить, что они причастны к теракту в «Крокусе», преждевременно», — сообщил канал.

Как сообщало ИА Регнум, в подмосковном городе Красногорске вечером 22 марта произошёл теракт в здании «Крокус Сити Холла». На месте работает следственная группа СК РФ, в составе которой следователи, криминалисты и эксперты.

Работу ведут оперативные подразделения МВД и ФСБ. По официальным данным, в результате теракта погибли 60 человек. Силовики возбудили уголовное дело о теракте.