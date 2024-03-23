Вашингтон, 23 марта, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Власти США в марте получили информацию о теракте, который готовился в России, заявили журналистам в Белом доме.

Jiang Dong-Qin Белый дом

Об этом сообщило «РИА Новости». В американской администрации утверждают, что якобы поделились этими сведениями с российской стороной.

Ранее Белый дом заявил, что не наблюдает признаков того, что Украина или украинцы причастны к произошедшему. При этом администрация США заверяла, что не располагала информацией о подготовке нападения на «Крокус Сити Холл».

В свою очередь, официальный представитель РФ Мария Захарова осудила Вашингтон за то, что в разгар трагедии США делают заявления о непричастности кого-либо. Она потребовала от американской стороны срочно представить России всю имеющуюся информацию, которая есть у Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько человек ворвались в здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». Лица, вооружённые автоматами, открыли стрельбу.

В здании также начался пожар. Следственный комитет возбудил дело по статье «Теракт». В ведомстве также уточнили, что число погибших при атаке превысило 60 человек. В минздраве Подмосковья заявили, что в результате теракта пострадали 145 человек.