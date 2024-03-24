Ватикан, 24 марта, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск назвал нападение террористов в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Красногорске подлым терактом и выразил поддержку родственникам жертв атаки. Запись его заявления на площади Святого Петра после мессы по случаю Пальмового воскресенья 24 марта опубликована на сайте Ватикана.

ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа Римский Франциск

«Я заверяю [, что молюсь] в своих молитвах за жертв подлого теракта, совершённого в Москве. Господь да примет их в своем мире и да успокоит их семьи», ― заявил понтифик.

Он также напомнил о заповеди Божией «не убей» и выразил надежду, что Господь обратит сердца тех, кто планирует, организует и совершает эти бесчеловечные действия.

Как сообщало ИА Регнум, патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал теракт в «Крокусе» злодеянием, поражающим своим цинизмом и жестокостью. Он подчеркнул, что глубоко потрясён произошедшим, и выразил убеждённость в том, что правоохранительные органы и специальные службы сделают всё возможное для того, чтобы успешно и как можно скорее раскрыть преступление и привлечь к суду организаторов и исполнителей теракта.

Слова поддержки и соболезнования после теракта в концертном зале в Подмосковье 22 марта продолжают поступать России со всех уголков мира.

Патриарх Сербский Порфирий выразил соболезнования предстоятелю Русской православной церкви Кириллу по поводу нападения террористов. Он заявил, что священнослужители, монахи и весь верующий народ молятся, чтобы Господь подарил исцеление раненым и дал сил семьям погибших беречь как святыню память о них.

Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито хамбо лама (Дамба Аюшеев) выразил соболезнования в связи с терактом. Он подчеркнул, что буддийская традиционная сангха России осуждает это чудовищное нападение на беззащитных граждан. Глава сангхи назвал действия тех, кто организовал и исполнил этот теракт, бесчеловечными.

Также теракт осудило всё мусульманское сообщество России, исламские лидеры мусульман выразили соболезнования в связи с атакой и призвали наказать виновных.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошёл вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько вооружённых боевиков ворвались в здание и открыли беспорядочную стрельбу.

Террористов, подозреваемых в совершении нападения, задержали в Брянской области. В Центре общественных связей ФСБ России, что террористы имели контакты на украинской стороне.

По данным СК, число погибших в результате теракта выросло до 133 человек. Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал имена 41 погибшего в теракте в «Крокусе». Минздрав Московской области 24 марта обновил список пострадавших в результате теракта, в нём содержатся имена 154 человек.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта. Российский лидер назвал произошедшее кровавым и варварским терактом.