Москва, 23 марта, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Мусульманское сообщество России осудило теракт в подмосковном торгово-развлекательного центре «Крокус Сити Холл», исламские лидеры мусульман выразили соболезнования в связи с атакой и призвали наказать виновных.

Известия/Лантюхов Сергей

«Это бесчеловечное преступление, которое нельзя оправдать! Открывать огонь по мирным людям, когда они этого совсем не ожидают», — написал муфтий Москвы, глава Духовного управления мусульман столицы Ильдар Аляутдинов в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что стрелявшие проявили высшую степень жестокости и показали полное отсутствие духовности. Аляутдинов пожелал пострадавшим выздоровления и помощи тем, кто находится в опасности.

Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) России заявило, что потрясено тем, что сделали террористы в Подмосковье, и выразило сострадание погибшим и пострадавшим. ЦДУМ призвал соотечественников теснее сплотиться в борьбе с экстремизмом и терроризмом, которые сеют хаос и раздоры в России.

«От имени ЦДУМ России, его президиума и себя лично выражаем гневное возмущение и самое решительное осуждение этому крайне подлому акту гнусного античеловеческого злодеяния», — говорится в заявлении на сайте религиозной организации.

Муфтий Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов назвал произошедшее в «Крокус Сити Холле» чудовищной, бесчеловечной трагедией. Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Глава организации назвал теракт циничной, подлой, жестокой агрессией против мирного населения, которой нет оправдания.

«Возносим молитвы о том, чтобы правоохранительные органы приняли необходимые меры для обеспечения безопасности граждан нашей страны и о скорейшем нахождении и наказании причастных к организации и проведению этой страшной атаки», — процитировали Крганова на сайте ДСМР.

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаил-хаджи Бердиев выразил глубочайшие соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле». Он назвал это бесчеловечным терактом и трагедией для всех россиян.

«Организаторы теракта должны понести заслуженное наказание!» — подчеркнул он, сообщила пресс-служба КЦМСК.

Председатель Духовного управления мусульман России (ДУМР) Равиль Гайнутдин также выразил самые глубокие соболезнования, отметив бесчеловечность нападения на посетителей центра. Он заявил, что мусульмане разделяют боль трагедии.

«И да дарует Аллах Всевышний Своей помощи всем спасателям и медикам, кто в эти минуты борется за жизни и здоровье жертв, и да позволит в скорейшее время найти организаторов и исполнителей чудовищного хорошо спланированного теракта и воздать им по заслугам», — заявил Гайнутдин, его слова опубликовал сайт ДУМР.

Муфтий мусульман Республики Крым и Севастополя Хаджи Эмирали Аблаев осудил нападение террористов на посетителей подмосковного концертного центра. Он призвал молиться, чтобы подобное больше не повторялось.

«Мы молимся за людей, которые оказались заложниками преступной и бесчеловечной атаки», — говорится в заявлении Аблаева, опубликованном на странице крымского муфтия в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, по последним данным Следственного комитета, во время теракта, совершённого вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 115 человек. Поисковые работы на месте ЧП ещё не завершены.

Telegram-канал «112», ссылаясь на источник, после этого сообщил, что число жертв возросло до 150. Собеседник отметил, что это не окончательные данные.

ФСБ 23 марта сообщила о задержании 11 человек, причастных к преступлению в Подмосковье, в том числе всех четверых стрелявших в центре по людям. Известно, что они действовали в контакте с Украиной и хотели туда сбежать. СК сообщил, что четверых участников теракта в Брянской области задержали недалеко от украинской границы.

Один из задержанных рассказал, что согласился убивать невинных людей за 500 тыс. рублей.