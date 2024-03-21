Москва, 21 марта, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Роскомнадзор за время проведения выборов президента России выявил и удалил более 480 Telegram-каналов, которые распространяли фейки о террористических актах, чтобы запугать избирателей. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Удалено 485 Telegram-каналов, направленных на запугивание населения массовыми вбросами фейков о проведении терактов, в том числе в образовательных учреждениях на территории России», ― проинформировал РКН.

Кроме того, орган заблокировал свыше 12 тысяч материалов, направленных на срыв выборов. Они содержали призывы к экстремистской и террористической деятельности, недостоверную информацию, связанную с выборами и спецоперацией. Также заблокировали фейковые сайты и аккаунты ЦИК и избирательных комиссий в регионах.

Кроме того, в СМИ выявили 103 материала, нарушавших законодательство о выборах.

Как сообщало ИА Регнум, председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила 21 марта, что ресурсы ЦИК перенесли 12,2 млн хакерских DDos-атак во время выборов президента страны. В их числе 14 целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 84 минуты. Памфилова добавила, что также от хакерских воздействий пострадала система дистанционного электронного голосования. С начала голосования заблокировали свыше 420 тыс. атак на ресурсы ДЭГ.

В Роскомнадзоре 18 марта заявили, что в ходе голосования хакеры совершили 497 кибератак на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру России, которые потребовали принятия контрмер Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования РКН. DDoS-атаки велись одновременно на все ресурсы инфраструктуры выборов, а самая долгая из них продолжалась 40 часов 12 минут.

В основном атаки исходили с территории Германии, Великобритании, США, Финляндии и Литвы.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил 20 марта, что киевский режим террористическими методами пытался сорвать проведение выборов президента России. По его словам, за время избирательных мероприятий российские войска сбили 67 реактивных снарядов и 419 беспилотников, запущенных украинскими военными.

В выборах президента России, которые впервые прошли в трёхдневном формате с 15 по 17 марта, в качестве кандидатов приняли участие Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и самовыдвиженец Владимир Путин.

По итогам обработки 100% протоколов Путин одержал победу с результатом 87,28%. На выборах президента России за рубежом действующий глава государства набрал 72,3% голосов. Всего в голосовании, организованном на 288 избирательных участках в 144 странах с учётом Байконура, принял участие 388 791 избиратель.

Итоговая явка на выборах с учётом ДЭГ составила 77,49%. Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей, это исторический показатель, отметила глава ЦИК.