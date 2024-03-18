Москва, 18 марта, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Во время проведения президентских выборов в России на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру страны хакеры совершили почти 500 кибератак. Об этом сообщили 18 марта в Роскомнадзоре.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ходе прошедших выборов <…> совершено 497 DDoS-атак, потребовавших принятия контрмер Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора», ― уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

При этом в РНК заявили, что атаки велись одновременно на все ресурсы инфраструктуры выборов. Максимальная мощность самой крупной атаки составила 87 Гб/с. При этом самая долгая кибератака продлилась 40 часов 12 минут.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России впервые прошли в трёхдневном формате с 15 по 17 марта.

Как сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, с начала голосования заблокировали 160 тыс. атак на ресурсы ДЭГ, основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тыс. атак — и портал наблюдения за ДЭГ — почти 30 тыс. атак.

Специалисты единодушно признали, что провокации и кибератаки, которые зафиксировали в первые два дня голосования, исходили с Украины, с IP-адресов Западной Европы, Северной Америки.

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев 17 марта заявил, что DDoS-атаки не оказали влияния на процесс голосования на выборах президента России. Он также добавил, что специалисты заблокировали более 1 тыс. ресурсов с призывами к срывам выборов, отметили в ведомстве.

В полицию поступило 1,4 тыс. заявлений о правонарушениях на выборах президента РФ. Правоохранители возбудили 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами, из них 23 — за заведомо ложные сообщения о совершении терактов. Также МВД по всей стране зафиксировало 52 факта проноса красящих веществ на избирательные участки, возбудили 33 уголовных дела.

Явка на выборах стала рекордной и составила 77,44%. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. При этом, по данным ЦИК, Путин набрал подавляющее количество голосов среди имеющих право голоса на выборах ― за него проголосовали порядка 76 млн россиян.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты Путина уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.

Прошедшие выборы ознаменовались и высокой явкой среди россиян за рубежом. Согласно данным по 199 участкам на утро 18 марта, проголосовали более 372 тыс. человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти цифры беспрецедентными.