Москва, 20 марта, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Владимир Путин на выборах президента России за рубежом набрал 72,3% голосов. Об этом 20 марта сообщил российский Центризбирком.

Zuma/TASS Люди у здания посольстве РФ, где проходило голосование на выборах президента России. Милан. Италия

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) для руководства участками за рубежом установила результаты голосования: всего в нём, организованном на 288 избирательных участках в 144 странах, приняли участие 383 553 человека. За Путина проголосовали 275 249 человек, за Владислава Даванкова из партии «Новые люди» — 16,65% (63 388 голосов), за Николая Харитонова (КПРФ) — 2,22% (8 445), за Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 1,97% (7495 человек).

Как сообщало ИА Регнум, по итогам обработки 100% протоколов после проведения голосования Путин одержал победу с результатом 87,28%. Даванков, Харитонов и Слуцкий заручились поддержкой 3,85%, 4,31% и 3,20% избирателей соответственно. Явка на выборах президента составила рекордные в новейшей истории страны 77,44%.

19 марта стало известно, что 83% россиян считают честными состоявшиеся выборы президента. Согласно данным, полученным ВЦИОМ, об этом заявило рекордное число граждан страны. О том, что результаты выборов достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей, сообщили 65% опрошенных, и ещё 18% выбрали вариант, что какие-либо «подтасовки на «местах» не повлияли на результаты голосования». Телефонный опрос специалисты ВЦИОМ проводили 18 марта, узнав мнение 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Сам Путин, выступая перед доверенными лицами, назвал результаты выборов прологом к тем победам, которые нужны стране и которые обязательно произойдут.

Центральная избирательная комиссия официально подведёт итоги выборов президента 21 марта.