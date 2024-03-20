Москва, 20 марта, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Киевский режим террористическими методами пытался сорвать проведение выборов президента России, за время избирательных мероприятий российские войска сбили 67 реактивных снарядов и 419 беспилотников, запущенных украинскими военными. Об этом 20 марта заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Кадр из видео

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Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане», — рассказал он на заседании коллегии Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что командованию ВСУ и западным советникам было известно, что украинская сторона совершает обстрелы гражданских объектов. Вооружённые силы России обеспечивали безопасность президентских выборов, в том числе на территории новых регионов, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта ВСУ обстреляли избирательные участки в Каховке и Брилёвке в Херсонской области. В Брилёвке пострадали двое мирных жителей. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что работа комиссии после обстрела продолжилась в других формах, голосование проводили на дому и на придомовых территориях.

Президент России Владимир Путин, комментируя удары украинских сил по гражданским объектам, подчеркнул, что эти действия не останутся безнаказанными. Он также отметил, что пострадавшим откажут необходимую поддержку.

Выборы президента России впервые проводили в течение трёх дней, они шли 15, 16 и 17 марта. По итогам подсчёта 100% избирательных протоколов победил Путин, набрав 87,28%. По данным ЦИК России, за переизбрание российского президента проголосовали порядка 76 млн граждан, что стало рекордом в истории страны. Кроме того, была рекордной явка на выборы — 77,44%.

Путин объяснил высокую явку на выборах драматическими событиями, через которые проходит Россия.