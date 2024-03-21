Москва, 21 марта, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила 21 марта, что ресурсы ЦИК перенесли 12,2 млн хакерских DDos-атак во время выборов президента страны.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«12 млн 200 тыс. потенциально опасных воздействий из сети Интернет на сайт ЦИК, на все его цифровые ресурсы, в том числе 14 целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 84 минуты», — заявила она.

Также от хакерских воздействий пострадала система дистанционного электронного голосования, добавила Памфилова.

«С начала голосования было заблокировано свыше 420 тыс. атак на ресурсы ДЭГ, представьте себе», — отметила глава ЦИК.

Как сообщало ИА Регнум, в тот же день на заседании комиссии Памфилова сообщила, что из-за заруба не удалось взломать систему видеонаблюдения на выборах президента. ЦИК обещал показать, кто именно предпринимал эти попытки и что именно установленные лица делали, чтобы дискредитировать президентские выборы.

В Роскомнадзоре 18 марта также рассказали, что в ходе голосования хакеры совершили 497 кибератак на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру России, которые потребовали принятия контрмер Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования РКН. DDoS-атаки велись одновременно на все ресурсы инфраструктуры выборов, а самая долгая из них продолжалась 40 часов 12 минут, добавили в ведомстве.

Голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин, который победил с итоговым результатом 87,28% (76 277 708 голосов). За Харитонова проголосовал 4,31% избирателей, за Даванкова — 3,85%, Слуцкого — 3,2%. Голосование прошло при рекордной в новейшей истории страны итоговой явке с учётом ДЭГ 77,49%. В голосовании приняли участи 87 576 075 избирателей, что является историческим показателем.