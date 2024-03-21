Москва, 21 марта, 2024, 03:29 — ИА Регнум. Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса поздравил главу российского государства Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе главы африканской страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент Сирил Рамафоса от имени правительства и народа Южной Африки поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с переизбранием на должность президента РФ», — говорится в заявлении, опубликованном 20 марта на официальной странице канцелярии Рамафосы с социальной сети X.

Отмечается, что президент ЮАР также подтвердил свою приверженность к взаимному сотрудничеству с Россией на многостороннем уровне, в том числе в рамках членства государств в Организации Объединённых Наций, БРИКС и «Большой двадцатке» (G20).

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году выборы президента России впервые прошли в трёхдневном формате с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов победу с результатом 87,28% одержал Владимир Путин. Как отметили в Центральной избирательной комиссии РФ, при рекордной явке в 77,44% в поддержку Путина свои голоса отдали около 76 миллионов российских граждан.

С победой на президентских выборах Владимира Путина поздравили лидеры множества стан, в том числе председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Ибрахим Раиси и премьер-министр Индии Нарендра Моди.