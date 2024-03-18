Москва, 18 марта, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу России Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

ТАСС/ EPA/TATYANA ZENKOVICH Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Узбекистана Шавкат Мирзиёев

«Лукашенко и Путин поговорили по телефону. Первый от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с победой», — говорится в сообщении.

Лукашенко назвал ошеломляющим результат, с которым одержал победу Владимир Путин на выборах. Он отметил, что абсолютное большинство избирателей отдало свои голоса за ныне действующего главу российского государства. Помимо этого, Лукашенко добавил, что выборы в России прошли как нигде организованно.

Путина с убедительной победой на выборах по телефону поздравил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он отметил высокий уровень двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства. По словам Мирзиёева, устойчивыми темпами растут объёмы взаимного товарооборота, реализуются инвестиционные проекты в различных сферах экономики, осуществляется активный культурно-гуманитарный обмен.

Как сообщало ИА Регнум, 15–17 марта в России состоялись выборы президента. За пост главы государства боролись Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов — 4,3%, Даванков — 3,83%, Слуцкий — 3,21%.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 18 марта заявила, что Путин побеждает с рекордным для всех президентских выборов результатом в 87,29% голосов избирателей. Она отметила, что в 2018 году за Путина проголосовали 56 млн 426 тысяч 399 избирателей, а в 2024 году 75 млн 932 тысячи 111 человек. Памфилова также заявила, что явка на выборах президента России в 2024 году составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории страны.