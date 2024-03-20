Москва, 20 марта, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного звонка поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

«В ходе обстоятельного телефонного разговора Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с уверенной победой на выборах президента Российской Федерации и высказал искренние пожелания благополучия и процветания российскому народу», — сообщили в Кремле.

Уточняется, что стороны в ходе беседы отметили поступательное и динамичное развитие в русле особо привилегированного стратегического партнёрства взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и транспортной сферах.

Кроме того, Путин и Моди обменялись мнениями по международной повестке, включая ситуацию вокруг Украины, а также подтвердили нацеленность на продолжение координации между Россией и Индией в многосторонних форматах, в том числе в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

«Разговор прошёл в тёплом и дружеском ключе. Владимир Путин в свою очередь пожелал Нарендре Моди успешного проведения предстоящих в Индии парламентских выборов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Путина с победой на президентских выборах. По его словам, результаты голосования убедительно продемонстрировали поддержку россиянами проводимого руководством страны курса на ускоренное социально-экономическое развитие, обеспечение безопасности и упрочение позиций России на международной арене.

Голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта. На этот пост претендовали четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и самовыдвиженец Путин.

После обработки 100% протоколов УИК Путин одержал победу с результатом 87,28%. Харитонова поддержали 4,31% избирателей, Даванкова — 3,85%, Слуцкого — 3,20%. Явка на выборах президента составила рекордные в новейшей истории страны 77,44%.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что Россия под руководством Путина достигнет ещё больших успехов, а президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал результат ошеломляющим, добавив, что выборы в России прошли как нигде организованно. Также поздравил Путина глава Азербайджана Ильхам Алиев, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера.

ЦИК официально подведёт итоги выборов президента 21 марта.