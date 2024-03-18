Москва, 18 марта, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Глава Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны», — сообщили в Баку.

В ходе беседы Алиев выразил уверенность в укреплении союзничества и стратегического партнёрства двух стран. Кроме того, лидеры обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум,15–17 марта состоялись выборы президента России. По данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Владимир Путин набрал 87,3% голосов, Николай Харитонов — 4,3%, Владислав Даванков — 3,83%, Леонид Слуцкий — 3,21%.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 18 марта заявила, что Путин побеждает с рекордным для всех президентских выборов результатом в 87,29% голосов избирателей. Она заявила, что явка на выборах президента России в 2024 году составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории страны. В ходе выборов президента не выявили жалоб и нарушений, требующих разбора комиссией, отметила Памфилова. Проголосовали на выборах 87 113 127 россиян, из них около 2 млн 600 тыс. досрочно.