Ереван, 19 марта, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба армянского правительства.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои поздравления по случаю переизбрания на пост президента Российской Федерации», — обратился премьер.

Пашинян также выразил надежду на развитие диалога между Россией и Арменией по всем представляющим взаимный интерес направлениям, во благо народов двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на выборах главы государства. Китайский лидер также выразил уверенность в том, что Россия под руководством Путина сумеет достигнуть ещё больших успехов в развитии и строительстве государства.

Путина с победой на выборах также поздравили лидеры ещё ряда государств. Поздравительные телеграммы направили лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Ирана Эбрахим Раиси. Российского лидера поздравили с победой на выборах по телефону президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Выборы президента России впервые проходили в трёхдневном формате в период с 15 по 17 марта.

По итогам обработки 100% протоколов Путин одержал победу с результатом 87,28%. При этом, по данным ЦИК, Путин набрал подавляющее количество голосов среди имеющих право голоса на выборах. При рекордной явке в 77,44% за Путина проголосовали порядка 76 млн россиян.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, итоговые результаты Путина на выборах являются уникальными и отражают высочайший уровень поддержки кандидата россиянами.