Пхеньян, 18 марта, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с переизбранием на выборах президента России. Об этом 18 марта сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Юрий Смитюк/ТАСС Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

Уточняется, что поздравительную телеграмму от северокорейского лидера передаст Министерству иностранных дел России посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта стало известно, что Путин лидирует на выборах президента России с 87,33% голосов по итогам обработки 99,01% протоколов. Вторым идёт Николай Харитонов (КПРФ) с 4,30% голосов, а за ним Владислав Даванков («Новые люди») — 3,82% и Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.

Ранее в этот же день президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Путина с уверенной победой на выборах президента России. Таджикистанский лидер подчеркнул, что результаты выборов являются ещё одним ярким подтверждением высокого политического авторитета Путина и широкой поддержки российским обществом его государственного курса на обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны и укрепление её международных позиций.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вечером 17 марта поздравил Путина с победой на выборах президента.