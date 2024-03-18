Пекин, 18 марта, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с победой на президентских выборах. Глава Китая направил российскому лидеру поздравительную телеграмму, сообщило 18 марта Центральное телевидение КНР.

Сергей Карпухин/ТАСС Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Ваше переизбрание в полной мере свидетельствует, что вас поддерживает российский народ», — сообщил Си Цзиньпин.

Он выразил уверенность, что Россия под руководством Путина сможет достичь ещё больших успехов в развитии и строительстве государства.

Как сообщало ИА Регнум, председатель ЦИК Элла Памфилова заявила 18 марта, что, по итогам обработки 99,9% протоколов, за Путина проголосовали 87,29%. Она подчеркнула, что Путин побеждает на выборах с беспрецедентно высоким результатом и рекордной явкой в 77,4%.

Лидеры ряда стран поздравили Путина с победой на выборах. Поздравительные телеграммы отправили лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Ирана Эбрахим Раиси. По телефону Путина поздравили с победой на выборах президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.