Москва, 19 марта, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Президент Ирана Эбрагим Раиси в ходе телефонного разговора поздравил Владимира Путина с победой на выборах, сообщили 19 марта в пресс-службе Кремля.

РИА Новости / POOL

«В ходе телефонного разговора президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси тепло поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, выразив уверенность, что российско-иранские дружественные отношения продолжат и впредь динамично развиваться на благо народов двух стран», — сообщили в Кремле.

Лидеры обсудили наиболее актуальные вопросы российско-иранских отношений, в том числе тему расширения торгово-экономических связей, а также реализацию масштабных инвестиционных проектов.

Путин и Раиси в ходе беседы коснулись темы палестино-израильского конфликта, высказав обеспокоенность из-за роста количества жертв среди мирного населения и катастрофического ухудшения гуманитарной ситуации в Газе.

Участники переговоров условились о дальнейшей координации действий на таких многосторонних площадках, как ШОС и БРИКС.

Президент России передал добрые пожелания в адрес верховного руководителя Ирана Сейеда Али Хаменеи. Народ Ирана Путин поздравил с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан и весеннего праздника Ноуруз.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам обработки 100% протоколов ЦИК 18 марта объявил, что за Путина на выборах 15–17 марта проголосовали 87,28% избирателей при явке 77,44%.

Ряд зарубежных лидеров, в том числе Раиси, марта направил Путину поздравительные телеграммы. В этот же день Путина по телефону поздравили с победой на выборах президенты Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Южной Осетии, Турции, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд.

Сегодня Путин провёл телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Глава республики поздравил Путина с победой на выборах.