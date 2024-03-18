Москва, 18 марта, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 сентября в ходе телефонного разговора поздравил российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Турецкий лидер тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России», — проинформировали в Кремле.

Лидеры государств заявили о настрое продолжать тесное взаимодействие между странами для развития российско-турецких отношений. Они также обсудили вопросы международной безопасности. Путин поздравил Эрдогана и мусульман Турции со священным месяцем рамадан. Отмечается, что звонок состоялся по инициативе турецкого лидера.

Как сообщало ИА Регнум, председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек 18 марта заявил, что победа Владимира Путина на выборах имеет важное значение не только для России, но также для Турции и всех, кто борется с гегемонией США. Он добавил, что турецкие жители против введения антироссийских санкций.

Выборы президента России впервые длились три дня, с 15 по 17 марта. Председатель ЦИК сообщил, что после обработки 100% протоколов Путин победил, получив подавляющее количество голосов — 87,28%. Его переизбрание поддержали порядка 76 млн граждан при рекордной явке в 77,44%.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал уникальными результаты прошедших выборов главы государства. Он отметил, что такой итог голосования подтверждает высочайший уровень поддержки Путина жителями страны.