Москва, 20 марта, 2024, 15:20 — ИА Регнум. На белгородском направлении российские военные полностью зачистили от остатков украинских сил населённый пункт Козинка, сообщил 20 марта официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

«На белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка», — заявил он.

Генерал добавил, что российские военные продолжают проводить мероприятия по недопущению проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп на приграничную территорию.

Потери украинской армии на этом направлении составили до 650 бойцов, а также две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 16 марта пресекли попытку проникновения украинских ДРГ в населённый пункт Козинка в Белгородской области. Диверсанты пытались атаковать российских военных и проникнуть на территорию страны из Сумской области. В Минобороны уточнили, что попытку прорыва украинской ДРГ сорвали российские военные совместно с погранслужбой ФСБ. Ведомство также опубликовало кадры уничтожения украинской ДРГ в районе Козинки.

За три дня с 12 по 15 марта при попытках прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области российские военные ликвидировали более 550 украинских военных.

На заседании коллегии Минобороны 20 марта глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. бойцов, пытаясь захватить приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях. Как уточнил министр, наиболее активные действия велись в районе Козинки. Всего в зоне проведения спецоперации с начала 2024 года потери украинской армии составили более 71 тысячи бойцов.

ВСУ нанесли удары 20 марта по гражданской инфраструктуре в Белгородской области. В российском оборонном ведомстве сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили 13 снарядов чешских реактивных систем залпового огня Vampire. Как сообщил в тот же день губернатор Вячеслав Гладков один человек погиб и двое пострадали при обстреле области со стороны ВСУ.

Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами 20 марта поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за их мужество, пообещав сделать всё для поддержки людей.