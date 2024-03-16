Белгород, 16 марта, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Министерство обороны России 16 марта в своём Telegram-канале опубликовало видео уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась прорваться в село Козинка Белгородской области.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Уничтожение диверсионно-разведывательной группы ВСУ, пытавшейся проникнуть в село Козинка Белгородской области», — говорится в подписи к видео, опубликованному в канале.

На кадрах, в частности, видно, как члены ДРГ пытаются прорваться в село и прячутся на территории здания, где их настигает удар российской армии. После этого выжившие диверсанты попытались убежать по направлению к Сумской области Украины, однако бегство не удалось, поскольку ВС России обстреляли боевиков и ударили по ним беспилотниками.

На кадрах также видны уничтоженная украинская техника и ликвидированные диверсанты.

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Как передавало ИА Регнум, официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков 16 марта проинформировал, что ВС РФ пресекли попытку проникновения украинских ДРГ из Сумской области. Украинские диверсионно-разведывательные группы пытались атаковать российских военных и проникнуть на территорию России со стороны села Поповка Сумской области, а также в направлении сёл Сподарюшино и Козинка Грайворонского района Белгородской области. Все эти попытки пресечены.

Противник потерял до 30 бойцов, три танка, две боевые бронированные машины, а также боевые машины РСЗО Vampire и «Град», добавил он.

В Минобороны уточнили, что попытка прорыва украинской ДРГ в приграничной зоне Козинки в Белгородской области сорвана российскими военными совместно с пограничной службой ФСБ.

За трое суток, с 12 по 14 марта ВСУ, по данным российского оборонного ведомства, потеряли более 1,5 тыс. бойцов, 18 танков и 23 боевые бронемашины в попытках прорваться на территорию Белгородской и Курской областей.