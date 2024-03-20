Белгород, 20 марта, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны российской армии сбили 13 снарядов чешских реактивных систем залпового огня Vampire ВСУ над территорией Белгородской области. Об этом 20 марта сообщило Министерство обороны.

Николай Гынгазов/ТАСС

Уточняется, что российские военные около 11:30 мск пресекли очередную попытку Киева осуществить террористическую атаку по объектам на территории России с применением РСЗО RM-70 Vampire.

«Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 марта белгородская мэрия сообщила о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. В связи с этим граждан призвали по возможности остаться дома и не подходить к окнам.

Губернатор региона Вячеслав Гладков 19 марта сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Он рекомендовал жителям при нахождении на улице спуститься в укрытие или в какое-либо другое безопасное место.

Позднее в этот же день в Минобороны сообщили о сбитых силами ПВО в небе над Белгородской областью десяти реактивных снарядов РСЗО Vampire ВСУ. Также российские средства ПВО уничтожили ракету «Точка-У» украинских войск.