Силы ПВО сбили 13 снарядов РСЗО Vampire ВСУ над Белгородской областью
Белгород, 20 марта, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны российской армии сбили 13 снарядов чешских реактивных систем залпового огня Vampire ВСУ над территорией Белгородской области. Об этом 20 марта сообщило Министерство обороны.
Уточняется, что российские военные около 11:30 мск пресекли очередную попытку Киева осуществить террористическую атаку по объектам на территории России с применением РСЗО RM-70 Vampire.
«Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, ранее 20 марта белгородская мэрия сообщила о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. В связи с этим граждан призвали по возможности остаться дома и не подходить к окнам.
Губернатор региона Вячеслав Гладков 19 марта сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Он рекомендовал жителям при нахождении на улице спуститься в укрытие или в какое-либо другое безопасное место.
Позднее в этот же день в Минобороны сообщили о сбитых силами ПВО в небе над Белгородской областью десяти реактивных снарядов РСЗО Vampire ВСУ. Также российские средства ПВО уничтожили ракету «Точка-У» украинских войск.