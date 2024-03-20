Москва, 20 марта, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за их мужество, пообещав сделать всё для поддержки людей. Глава государства заявил об этом 20 марта на встрече с доверенными лицами.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

Президент выразил благодарность и восхищение жителям Белгородской области и других расположенных на границе с контролируемой Киевом территорией регионов.

«Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество, и, конечно, мы сделаем всё, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жильё», — сказал он.

Путин подчеркнул, что российские власти сделают в этом вопросе всё, что от них зависит.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Путин отметил, что на фоне атак украинской армии на Белгородскую область он не исключает возможности создания на прилегающих территориях санитарной зоны. Президент уточнил, что Россия сделает это тогда, когда посчитает целесообразным.

Глава государства 19 марта заявил, что решение вопросов безопасности и обороноспособности России сейчас стало одним из самых важных направлений. Путин добавил, что над этими вопросами предстоит работать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.