Москва, 20 марта, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины с начала года составили более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц различного вооружения, заявил 20 марта министр обороны России Сергей Шойгу.

Илья Питалев./ РИА Новости

«В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек», — заявил он на заседании коллегии Министерства обороны.

Шойгу отметил, что это почти в три раза выше показателей аналогичного периода 2023 года.

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Помимо этого, с начала 2024 года российские военные уничтожили в зоне СВО четыре танка «Абрамс» и пять «Леопардов», 27 машин «Брэдли», шесть пусковых установок «Хаймарс», 11 пусковых установок ЗРК, в том числе пять «Пэтриотов».

Шойгу на коллегии Минобороны 20 марта заявил, что ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. бойцов, пытаясь захватить приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях. Наиболее активные действия шли в районе Козинки, добавил он.

Спецоперация Вооружённых сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Российское руководство объявило целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины. Президент России Владимир Путин 26 января выразил уверенность в достижении всех целей СВО на Украине.