Москва, 16 марта, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Российские военные пресекли попытку проникновения украинских ДРГ из Сумской области. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 16 марта на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ведомства, подразделения ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника, сосредоточенной в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины.

Украинские диверсионно-разведывательные группы пытались атаковать российских военных и проникнуть на территорию России со стороны села Поповка Сумской области, а также в направлении сёл Сподарюшино и Козинка Грайворонского района Белгородской области. Все эти попытки пресечены, заявил Конашенков.

Противник потерял до 30 бойцов, три танка, две боевые бронированные машины, а также боевые машины РСЗО Vampire и «Град», добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, за трое суток с 12 по 14 марта ВСУ, по данным Минобороны, потеряли более 1,5 тыс. бойцов, 18 танков и 23 боевые бронемашины в попытках прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Безвозвратные потери противника составили 500 человек.

В частности, 14 марта украинский десант из примерно 30 боевиков пытался высадиться с вертолёта у села Козинка в Белгородской области. Всех их блокировали и уничтожили. Жителей села вывезли из-за сильных разрушений.

В тот же день военное ведомство распространило кадры объективного контроля поражения техники ВСУ при попытке прорваться в Белгородскую область у села Сподарюшино. Росгвардия сообщила о совместном с ВС РФ и сотрудниками погрануправления ФСБ отражении атаки украинских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области.