Москва, 20 марта, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины потеряли свыше 3,5 тыс. бойцов, пытаясь захватить приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях. Об этом 20 марта в ходе вступительного слова на заседании коллегии Министерства обороны сообщил глава ведомства генерал армии Серей Шойгу.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

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Он отметил, что наиболее активные действия шли в районе Козинки. По его словам, все атаки украинской армии российские военные успешно отразили и отбросили силы ВСУ за пределы российской территории.

«Потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тыс., а точнее 3 501 человек, из них 790 ― безвозвратные потери», ― уточнил глава Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, за трое суток, с 12 по 14 марта, ВСУ, по данным Минобороны, потеряли более 1,5 тыс. бойцов, 18 танков и 23 боевые бронемашины в попытках прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Безвозвратные потери украинской стороны составили 500 человек.

Очередную попытку атаковать российских военных и проникнуть на территорию России украинские ДРГ совершили 16 марта. Они намеревались прорваться со стороны села Поповка в Сумской области, а также в направлении сёл Сподарюшино и Козинка в Грайворонском районе Белгородской области. Все эти попытки пресекли при участии погранслужбы ФСБ. ВСУ потеряли до 30 бойцов, три танка, две боевые бронированные машины, а также боевые машины РСЗО Vampire и «Град».

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, из 2500 диверсантов уничтожили 1700, безвозвратные потери ВСУ составили 550 человек. По его словам, безвозвратные потери украинской ДРГ в результате попыток прорваться через госграницу России в ночь на 16 марта составили 60–70% от числа диверсантов.

Минобороны 19 марта сообщило о том, что российские военные не допустили проникновения украинских диверсантов на приграничную территорию на белгородском направлении и продолжили соответствующие мероприятия. В ходе ударов российских авиации и артиллерии по скоплениям ВСУ неподалёку от Козинки ликвидировали до 40 украинских военных, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

В тот же день российские военные уничтожили планирующими бомбами пункт дислокации диверсантов ВСУ у границ Курской области.