Москва, 15 марта, 2024, 16:08 — ИА Регнум. При попытках прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области за три дня с 12 по 15 марта было уничтожено более 550 бойцов противника, сообщило 15 марта Министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Кроме того, противник потерял 16 танков и 19 бронемашин. Попытки прорыва были предотвращены.

«Ударами авиации и огнём артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ и погранслужба ФСБ России 14 марта сорвали новую попытку прорыва подразделений ВСУ в Белгородскую область. Диверсанты, в том числе иностранные наёмники ВСУ, на двух вертолётах Ми-8 высадили десант до 30 человек в километре от госграницы РФ, выдвинулись в направлении села Козинки и зашли в несколько домов на его окраине.

При попытке дальнейшего продвижения диверсанты были обнаружены и остановлены. Огнём артиллерии, ударами авиации и применением управляемых авиабомб противнику было нанесено поражение. Понеся потери, боевики начали отступление. Группа диверсантов пыталась закрепиться в доме на улице Республиканской, но была блокирована. Остатки диверсионной группы вышли на минное поле и были уничтожены.

Российские войска огнём РСЗО «Торнадо» также ликвидировали группу противника, выдвигавшуюся для эвакуации раненых и убитых диверсантов. Контроль над Козинкой был восстановлен, район блокирования диверсионно-разведывательной группы зачищен. Все попытки боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей 12–14 марта были пресечены, их атаки отражены, общие потери ВСУ составили более 1500 человек, отмечало Минобороны.

14 марта Конашенков также проинформировал, что российские войска сорвали очередную попытку ВСУ прорваться на приграничную территорию РФ в районе села Сподарюшино в Белгородской области. В результате ударов авиации и огня артиллерии было уничтожено до 195 боевиков ВСУ.