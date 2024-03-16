Белгород, 16 марта, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Попытка прорыва украинской ДРГ в приграничной зоне Козинки в Белгородской области сорвана российскими военными совместно с пограничной службой ФСБ, сообщила 16 марта пресс-служба Минобороны России.

кадр из видео

«Попытка прорыва ДРГ украинских националистов сорвана подразделениями Вооружённых сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков информировал, что ВС РФ пресекли попытку проникновения украинских ДРГ из Сумской области. Украинские диверсионно-разведывательные группы пытались атаковать российских военных и проникнуть на территорию России со стороны села Поповка Сумской области, а также в направлении сёл Сподарюшино и Козинка Грайворонского района Белгородской области. Все эти попытки пресечены.

Противник потерял до 30 бойцов, три танка, две боевые бронированные машины, а также боевые машины РСЗО Vampire и «Град», добавил он.

За трое суток с 12 по 14 марта ВСУ, по данным Минобороны, потеряли более 1,5 тыс. бойцов, 18 танков и 23 боевые бронемашины в попытках прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Безвозвратные потери противника составили 500 человек.