Москва, 8 марта, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Российские военные в конце февраля — начале марта уничтожили в зоне спецоперации самые дефицитные образцы вооружений, которые НАТО поставило ВСУ, сообщило 8 марта агентство «РИА Новости».

Кадр из видео

Так, российские военные за неполные две недели подбили три танка M1A1 Abrams американского производства на авдеевском направлении, шведскую САУ Archer — при помощи беспилотника — и РСЗО HIMARS.

Первый танк уничтожили 26 февраля под Бердычами при помощи FPV-дрона. Второй Abrams сожгли 3 марта, причём первый удар по нему нанесли из гранатомёта, а затем использовали два FPV-дрона «Упырь».

В интернете после этого появились кадры с горящей техникой, похожей на Abrams, которой оказалась машина разминирования M1150 Assault Breacher.

Третий Abrams подбил 5 марта экипаж танка Т-72Б3. Танк уничтожили управляемой ракетой «Инвар», запускаемой из канала ствола. У ВСУ осталось теперь 28 Abrams.

Шведскую САУ Archer российские военные уничтожили 27 февраля. Эта самая редкая западная самоходная гаубица в составе ВСУ и одна из самых эффективных в НАТО.

Видео с уничтоженным РСЗО HIMARS появилось 5 марта в открытом доступе. Установку подбили экипаж ОТРК «Искандер-М» или РСЗО «Торнадо-С» в 60 км от Донецка, в районе Никаноровки в Добропольского районе.

Как сообщало ИА Регнум, американский журнал National Interest назвал Украину кладбищем Abrams. Как заявил 26 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, танки будут гореть, как и вся прочая украинская бронетехника.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 6 марта проинформировал об уничтожении в зоне СВО авиабомбы французского производства AASM Hammer. Такую бомбу в зоне спецоперации российские военные уничтожили впервые.