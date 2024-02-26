Москва, 26 февраля, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Американские танки Abrams будут гореть так же, как и другие, о чём говорили российские военные, заявил 26 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию об уничтожении Abrams на авдеевском направлении.

(сс) Ian Hitchcock

«С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие. Но в целом, как мы с вами знаем из ежедневных сообщений Минобороны, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризируют Украину и делают это ежедневно», — указал представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля стало известно, что на авдеевском направлении ВС России впервые подбили американский танк M1 Abrams.В 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады уточнили, что Abrams в районе Авдеевки уничтожил боец бригады с позывным Рассвет.

Информацию подтвердил советник главы ДНР Ян Гагин. Он допустил, что это именно тот танк, который Украина показала в ролике, вышедшем на украинском телевидении до взятия российскими силами Авдеевки.

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Так, 4 февраля украинское телевидение выпустило сюжет о боевых действиях у Авдеевки, в котором промелькнул американский танк Abrams. Отмечалось, что он принадлежит 47-й отдельной механизированной бригаде украинской армии.