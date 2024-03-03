Москва, 4 марта, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Разработчики FPV-дрона «Упырь» опубликовали видео, полученное от оператора БПЛА, который сделал два результативных удара по американскому танку Abrams на авдеевском направлении. Это уже третий уничтоженный танк ВСУ с 26 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дроны РФ

На видео дроны летят в танк, гусеницу которого перед этим разбили бойцы бригады пехоты. Ударами гранатомёта ПГ-7В удалось сжечь американский Abrams.

FPV-дрон «Упырь» российские военные применяют в зоне спецоперации с весны 2023 года на всех направлениях.

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Как сообщало ИА Регнум, российские военнослужащие с помощью FPV-дронов «Упырь» поразили на авдеевском направлении ещё один американский танк Abrams, рассказал 3 марта представитель производителя.

На авдеевском направлении ВС России 26 февраля впервые подбили американский танк M1 Abrams. Сделал это боец с позывным Рассвет 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на следующий день подтвердил уничтожение американского танка.

Командир бригады с позывным Коловрат уточнил, что 26 февраля, когда стало известно о поражении Abrams, на авдеевском направлении были подбиты два американских танка.

В Пентагоне предпочли не комментировать эти сообщения. Представитель американского военного ведомства заявил, что данный вопрос находится в сфере компетенции ВСУ.