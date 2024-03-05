Ясиноватая, ДНР, 5 марта, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Кадры уничтожения в зоне СВО третьего по счёту американского танка M1A1 SA Abrams опубликовал 5 марта военкор Чингис Дамбиев в Telegram-канале.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3871857" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На кадрах — уничтожение третьего украинского танка Abrams на авдеевском направлении.

Танк ВСУ российские военные уничтожили на авдеевском направлении в районе села Бердычи.

Технику подбил расчёт противотанкового ракетного комплекса 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС России. Военкор сообщил, что танк уничтожили российские военные с позывными Гепард (командир расчёта), Десант, Ирокез и Малой.

Визуальный контроль и корректировку с беспилотника провели бойцы 30-й мотострелковой бригады с позывными Кислый и Брут.

Как сообщало ИА Регнум, первый Abrams российские военные подбили в конце февраля. О том, что в зоне СВО подбили второй Abrams, стало известно 3 марта. Танк американского производства уничтожили с помощью FPV-дронов «Упырь».

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 4 марта заявил, что в течение суток на авдеевском направлении российские военные уничтожили два танка, один из которых — Abrams.

Как рассказал подбивший танк оператор беспилотников с позывным Рассвет, Abrams был лёгкой мишенью, машина очень медленно двигалась по открытой местности. Первый БПЛА ударил под башню в заднюю часть. Танк сразу же остановился. Второй удар полностью вывел технику из строя.