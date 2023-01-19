Стокгольм, 19 января, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Швеция направит Украине дополнительную военную помощь, в том числе артиллерийские установки (САУ) Archer. Об этом заявил 19 января шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, передаёт Шведское радио.

Ibaril Archer

По его словам, Киев также получит 90 бронемашин и 57 противотанковых ракетных комплексов. По данным Reuters, у Швеции есть 48 самоходок Archer.

Правительство Швеции, сообщил премьер, приняло решение о выделении Киеву пакета помощи, состоящем из трёх частей. В частности, впервые решено начать поставлять на Украину «артиллерийскую систему Archer».

Ранее Украина просила Швецию о поставках Archer, но в пакет помощи на $287 млн, одобренный шведским парламентом в конце 2022 года, эти установки не вошли.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года в правительстве Швеции заверили, что продолжат поддерживать киевский режим. На это власти выделили ещё 600 млн крон (около $64 млн).

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