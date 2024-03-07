Вашингтон, 7 марта, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Количество пораженных американских танков в зоне украинского конфликта указывает на то, что эти боевые машины ничем не лучше других подобных военных средств, написал обозреватель Петер Сучиу в своей статье для американского журнала National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Автор публикации отметил, что меньше чем за неделю ВСУ потеряли в боях три таких танка, которые Киев получил от США. Сучиу также подчеркнул, что указанные боевые машины не оправдали надежд, которые на них возлагались.

Кроме того, обозреватель считает, что украинские военные не могут быстро освоить управление западными танками, поскольку слишком привыкли к советской технике. Он выразил мнение о том, что зона украинского конфликта превратилась в кладбище для Abrams.

Автор статьи также согласился с заявлением пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который предупредил, что эти танки будут гореть, подобно любой другой бронетехнике ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил в беседе с журналистами о том, что к северо-западу от Авдеевки (ДНР) впервые заметили на передовой танки Abrams, используемые украинской армией.

26 февраля стало известно, что на авдеевском направлении подбили танк M1 Abrams. Передвижение цели и удар по ней сняли на видео с помощью дрона.

3 марта появилась информация о том, что российский FPV-дрон «Упырь» поразил под Авдеевкой ещё один танк Abrams. Дрон нёс боеприпас ПГ-7В и дважды бил по машине ВСУ.

4 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на авдеевском направлении уничтожили два танка украинских войск, в том числе один Abrams.