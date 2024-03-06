Москва, 6 марта, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России, действующие на авдеевском направлении в зоне спецоперации на Украине, за последние сутки уничтожили два танка ВСУ, в том числе Abrams американского производства, сообщил 6 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что экипаж российского Т-72 Б3 уничтожил американский танк с одного выстрела. Кроме того, ВСУ на авдеевском направлении за сутки потеряли до 460 военных, зенитно-ракетный комплекс «Бук», четыре БМП, две бронемашины и пять автомобилей.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», две гаубицы М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — добавил Конашенков.

Генерал также сообщил, что российские бойцы в течение суток отразили три атаки украинских штурмовиков и девять контратак. В ходе успешных действий подразделения российской армии заняли более выгодные рубежи и позиции.

Минобороны в общей сложности подтвердило уничтожение трёх танков Abrams. Всех их подбили на авдеевском направлении. Об уничтожении первого стало известно 26 февраля, танк загорелся после атаки дрона.

Про уничтожение второго произведённого в США танка стало известно 3 марта. Ему сначала сбили гусеницу, после чего атаковали FPV-дронами.

Про ликвидацию третьего американского танка впервые сообщили 5 марта. Военкор Чингис Дамбиев опубликовал видео, как Abrams уничтожают метким выстрелом.