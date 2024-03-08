Вашингтон, 8 марта, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Конфликт на Украине начался, потому что президента США Джо Байдена не уважают. Такое мнение высказал бывший глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя ежегодное обращение нынешнего главы государства к Конгрессу.

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

По мнению политика, конфликт стал неизбежным из-за того, что президент России Владимир Путин якобы не уважает Байдена.

«Этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа», ― написал экс-президент в Truth Social.

В обращении к Конгрессу Байден, в частности, призвал принять законопроект о помощи Украине, так как в противном случае это поставило бы Киев под угрозу. По его утверждению, ВСУ якобы могут остановить Россию с помощью поставок американского оружия. При этом глава Белого дома отказался отправлять американских солдат на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин уверен, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. По его словам, именно это безудержное желание НАТО привело к трагедиям. При этом глава государства не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обман и ошибки стран Запада, шесть волн расширения НАТО вынудили Россию начать спецоперацию на Украине.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что причиной конфликта на Украине стало стремление сделать её членом НАТО и является серьёзной ошибкой.

Российский лидер 9 февраля в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал иллюзией идею победить Россию на поле боя. Глава государства отметил, что она появилась у Запада от самонадеянности, а не от большого ума.

Байден ранее неоднократно позволял себе грубые высказывания в адрес российского лидера. Одно из них он произнёс, когда выступал на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско.

Песков назвал позорными эти слова американского лидера. При этом он подчеркнул, что высказывания Байдена вряд ли способны уязвить Путина. Песков добавил, что поведение главы Белого дома оскорбляет только сами США.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что реакция Байдена абсолютно адекватна. По словам российского лидера, президент США не мог похвалить его. Путин также добавил, что считает, что Байден более предпочтителен, чем его предшественник Дональд Трамп, несмотря на хамские высказывания, которые позволяет себе действующий глава Белого дома.