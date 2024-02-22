Вашингтон, 22 февраля, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден вновь позволил себе грубое высказывание в адрес президента России Владимира Путина. Американский лидер заявил об этом на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, его слова 21 февраля процитировал журналистский пул Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта», — сказал он.

Байден отметил, что при этом экзистенциальной угрозой для человечества, по его убеждению, являются изменения климата.

Как сообщало ИА Регнум, действующий глава Белого дома давно позволяет себе хамские выпады в отношении коллег, в том числе российского лидера. Так, 16 марта 2022 года Байден назвал Путина «военным преступником».

Также он заявлял, что Путин якобы «не может оставаться у власти». После этого Белому дому пришлось оправдываться, что смена властей в России не является целью политики США.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 5 апреля 2022 года отметил, что Байден продолжает личные выпады в адрес Путина. Он подчеркнул, что такое поведение неприемлемо и недостойно для главы государства.

Также в сентябре 2023 года Байден заявил, что у Путина нет «демократической косточки», а 19 октября 2023 года сопоставил политику президента России и действия движения ХАМАС, заявив, они «хотят полностью уничтожить демократию».

Песков 20 октября 2023 года заявил, что в Кремле считают неприемлемой для главы государства риторику главы Белого дома. Сам Путин в ответ на хамские выпады Байдена ещё в марте 2021 года пожелал здоровья американскому лидеру. Глава государства пошутил, что «кто как обзывается, тот сам так называется», уточнив, что в этих словах есть глубокий, психологический смысл, так как люди всегда в другом человеке видят свои собственные качества.

В последнее время 81-летний Байден всё чаще даёт своей администрации причины для объяснения перед СМИ и общественностью. В начале февраля стало известно, что американский лидер нецензурно выражается в адрес премьера Израиля Беньямина Нетаньху. По информации западной прессы, Байден назвал Нетаньяху «чертовым плохим парнем». Администрации президента США пришлось выступить с опровержением.

В декабре 2023 года Джо Байден позволил себе выругаться на панихиде в кафедральном соборе Вашингтона в память о первой в истории женщине в составе Верховного суда Сандре О’Коннор. При этом, судя по его же реакции, он не собирался нецензурно выражаться: Байден сразу принёс извинения.

Джо Байден является самым возрастным президентом в истории США и постоянно попадает в различные курьёзные ситуации. Он очень часто путает имена участников встреч, страны, не может правильно выговорить некоторые слова, а также спотыкается и не очень хорошо ориентируется в пространстве.