Москва, 11 мая, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Обман и ошибки стран Запада, шесть волн расширения НАТО вынудили Россию начать спецоперацию на Украине. Об этом в интервью сербскому телеканалу ATV заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он не стал говорить о будущем, подчеркнув, что «все события сейчас происходят так быстро», что делать экономические или политические прогнозы сложно.

Песков заявил, что страны Запада сами вынудили Россию начать спецоперацию на Украине, допустив много ошибок и обман в отношениях с РФ после распада СССР. В их числе — расширение НАТО.

«Россия — слишком большое государство, чтобы с ним можно было так поступать, и Россия — слишком сильная страна, чтобы сдаваться», — сказал Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Владимира Путина рассказал, что Россия в ходе спецоперации изучает вооружение, которое Украина получила от стран Запада. Песков отметил, что у ВСУ есть разное западное оружие — хорошее и плохое. Также он сказал, что Россия на Украине не ведёт войну, а проводит специальную операцию, стараясь сохранить жизни людей и инфраструктуру городов.