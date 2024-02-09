Москва, 9 февраля, 2024, 05:41 — ИА Регнум. О причинах отказа Украины от мирных переговоров с Россией и о влиянии на этот процесс экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона высказался президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Видеозапись беседы опубликована 8 февраля на сайте журналиста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер заявил, что не знает, по какой причине Джонсон уговаривал Киев отказаться от переговоров с Россией. Более того, Путин назвал «нелепым и даже печальным» то, что украинские представители подчинились уговорам либо требованию британского экс-премьера.

Президент России напомнил о заявлении Давида Арахамии, входившего в состав украинской делегации, который признался, что боевые действия они могли прекратить ещё полтора года назад, но отказались от этой перспективы, так как поддались уговорам англичан.

«Где теперь господин Джонсон? А война продолжается», — отметил Путин.

На вопрос американского журналиста, зачем Джонсон это сделал, российский лидер сказал: «Да хрен его знает, сам не понимаю».

«Общая установка была. Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя, — от самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума», — добавил Путин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону подтвердил намерение добиться разрешения ситуации на Украине путём переговоров.

Также Путин заявил, что Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию США. Теперь Вашингтон должен искать выход и исправлять эту ошибку.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность в том, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, а отношения между их народами всё равно придут в норму, заявил президент РФ.