Москва, 14 декабря, 2023, 12:53 — ИА Регнум. К конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

President Of Ukraine/Global Look Press Глава НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Киев

В текущей ситуации российский лидер обвинил государства, входящие в состав Североатлантического альянса.

«Безудержное стремление НАТО подползти к нашим границам привело к трагедиям, которые сейчас мы переживаем», ― сказал президент.

Как сообщал ИА Регнум, Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В числе главных целей СВО российский лидер назвал демилитиразицию и денацификацию Украины, нейтральный статус этой страны, желающий вступить в НАТО, а также предание суду причастных к геноциду мирных жителей в Донбассе.

Глава государства подчеркнул, что мир с Украиной будет тогда, когда Россия достигнет всех целей, поставленных в начале спецоперации. Путин подчеркнул, что вопрос денацификации Украины актуален и по сей день. Киевские власти не соглашались с тем фактом, что в их стране происходи фашизация, поэтому Россия, несмотря на предложения договариваться, вынуждена была применить военные меры.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков завил, что обман и ошибки стран Запада, шесть волн расширения НАТО вынудили Россию начать спецоперацию на Украине.